 In aumento il costo dei pacchetti delle sigarette
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Sigarette, nuovi aumenti dal 13 marzo: la tabella con i rincari

Prezzi in crescita per sigari, sigaretti, trinciato, altri tabacchi da fumo, tabacchi da inalazione senza combustione e prodotti assimilati
ITALIA
di
1 min di lettura

ROMA – Scattano da oggi, venerdì 13 marzo, i nuovi rincari per le sigarette. Dopo gli aumenti più recenti di febbraio, questo è il quarto intervento in salita da inizio anno.

Gli aumenti riguardano sia le sigarette che sigari, sigaretti, trinciato, altri tabacchi da fumo, tabacchi da inalazione senza combustione e prodotti assimilati.

Il rialzo dei prezzi è una diretta conseguenza delle previsioni contenute nell’ultima legge di bilancio del governo Meloni, che ha aumentato le accise sul tabacco. Nei prossimi mesi quindi, gli aumenti andranno via via colpendo altri produttori che dovranno adeguarsi al nuovo tariffario.

Qui il file pdf con tutti gli aumenti

Leggi le news dall’Italia e dal mondo

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI