Sigel Marsala, ancora una sconfitta in casa di Sant’Elia

La compagine siciliana è ancora alla ricerca di spunti per crescere nella categoria

2' DI LETTURA

Sfrutta il fattore campo Sant’Elia che si appropria di tre punti di platino in chiave salvezza, costringendo la Seap-Sigel Marsala ad incassare l’ottava sconfitta di fila nelle ultime otto giornate. Quattro i set giocati dalle squadre che hanno determinato il successo pieno delle ciociare di Nino Gagliardi che staccano da stasera le azzurre nella graduatoria del raggruppamento “B”. Così registrata la progressione set al Palazzetto dello Sport “Giulio Iaquaniello”: [25/14; 20/25; 25/14; 25/12].

Senza troppi giri di parole le dirimpettaie gialloblu, per quella che è stata l’economia della partita, hanno meritato di uscire vittoriose dallo scontro diretto, ottenendo la rivincita della gara di andata in Sicilia. Bassi i punteggi con i quali è girata la formazione di Buonavita nei tre parziali persi. E il secondo set, che aveva momentaneamente riaperto la contesa, è servito solo ad illudere. Insufficiente la costanza nel rendimento con poche fiammate come punte di qualità del gioco.

Questo scivolone esterno contro una squadra di uguale forza è segno che la giovane squadra marsalese ha ancora tanto da imparare a questi livelli. A fine incontro la top-scorer risulta essere l’ex Aragona Dzakovic (Assitec Sant’Elia) che a referto chiude con 26 punti. La montenegrina è seguita a ruota dalle compagne Ghezzi con 17 stampi che le vale la nomination per la migliore in campo e la centrale Cogliandro con 15 punti. Per la Seap-Sigel Marsala in doppia cifra vanno solamente capitan Moneta e la lituana Salkute, rispettivamente con 14 e 12 timbri. Di Szucs, Frigerio, D’Este, Garofalo e Bulovic le altre realizzazioni delle lilibetane.

Prossimo appuntamento in casa della Seap-Sigel Marsala domenica 12 febbraio per la prima casalinga di coach Buonavita e per l’impianto del Palazzetto dello Sport “San Carlo” che diventa ufficialmente tra i campi di gioco della Lega Volley Femminile. Avversario un osso duro della categoria come Omag Mt-San Giovanni in Marignano, terza forza di torneo e, tra le cui fila milita la centrale Sveva Parini, ex conoscenza del pubblico marsalese.

IL TABELLINO

Assitec Sant’Elia – Seap-Sigel Marsala Volley: 3-1 [25/14; 20/25; 25/14; 25/12]

Assitec Sant’Elia: Spinello 1, Botarelli 6, Dzakovic 26, Ghezzi 17, Cogliandro 15, Hollas 2, Polesello 2, Vittorio (L) Giorgetta, Di Mario. n.e.: Costagli, Moschettini. Coach: Nino Gagliardi; vicecoach: Luigi Russo

Seap-Sigel Marsala Volley: Orlandi, Salkute 11, Garofalo 1, Moneta 14, D’Este 7, Frigerio 5, Norgini (L), Szucs 8, Bulovic 1, Ghibaudo. n.e.: Guarena. Coach: Eraldo Buonavita; vicecoach: Lucio Tomasella

Arbitri: Matteo Mannarino di Roma e Dario Grossi di Roma