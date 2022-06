Sigel Marsala, confermata la centrale Elisa D’Este

"Sono molto carica per questo nuovo inizio"

2' DI LETTURA

MARSALA (TP) – Dopo il tecnico Bracci, parte con gli annunci delle giocatrici il mercato della Sigel Marsala. Volto nuovo in casa Sigel proprio non è Elisa D’Este, centrale veneziana riconfermata in forza alla Sigel Marsala per la stagione 2022/2023 di Serie A2. Elisa, la scorsa annata vissuta da esordiente in A2, sia nella prima gestione tecnica che in quella a guida coach Bracci ha scalato le gerarchie iniziali e si è fatta largo pian pianino nello starting-six, sviluppando quel poco di esperienza e sfruttando la sua occasione. La abbiamo vista essere interpellata nelle molteplici fasi di gioco, considerata la non indifferente stazza della quale dispone (è alta 188 cm), ad ereggere più in alto possibile il muro delle azzurre. Arrivata a Marsala nell’estate 2021 dalla B2 della Union Volley Jesolo su suggerimento dell’ex assistant-coach della Sigel Marsala Marco Lionetti con il quale aveva lavorato in gialloblu, Elisa non ha accusato la differenza di due categorie e la competitività a livello di gioco rispetto alla quale era abituata, dimostrando nelle varie apparizioni in azzurro che la classe 2002 non è un corpo estraneo per questi campionati. Ma che questa A2 così intesa imbottita da tante giovani non le sta stretta.

“LA CONFERMA UNA SODDISFAZIONE PERSONALE”

“Appena incassata la certezza della riconferma la prima sensazione è stata di felicità. Essere stata richiamata a far parte del roster per una seconda volta è per me motivo di soddisfazione personale – dice Elisa D’Este ai microfoni ufficiali del club – . Per questo voglio rivolgere il mio grazie per questa opportunità. In quello che si è trattato del primo anno in città, posso affermare di essermi trovata bene con tutto l’ambiente Sigel Marsala, con la dirigenza, lo staff tecnico e la nostra gente. Ho già parlato con Marco (il coach, ndr), il quale mi ha prospettato che le basi per ambire a un campionato migliore rispetto alla scorsa annata ci sono tutti. Da ciò che mi ha descritto e cosa si intende fare per Marsala i presupposti sembrano davvero essere reali! A livello personale sono molto carica per questo nuovo inizio e alla prospettiva di giocare con addosso questi colori e confido molto che per la squadra questo torneo abbia maggiore successo di quello precedente”.