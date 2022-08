Sigel Marsala, estate vincente per Serena Moneta

Qualche settimana dopo la firma sul nuovo contratto inizia all'insegna del successo la parentesi marsalese della giocatrice di Tradate

MARSALA (TP) – Marsala Volley già piccolo amuleto per la nuova azzurra Serena Moneta. Qualche settimana dopo la firma sul nuovo contratto inizia all’insegna del successo la parentesi marsalese dell’ex Ornavasso, Busto e Filottrano tra le altre.

Nel circuito di beach di Tre Fontane, in occasione della Finale Master del campionato regionale FIPAV Sicilia che si è conclusa nell’ultimo fine settimana, l’attaccante originaria di Tradate (Varese) sbaraglia la concorrenza delle altre contendenti iscritte e nella due giorni di torneo al lido Monnalisa Beach raggiunge e vince la finalissima per il 1° e 2° posto.

Un trionfo per Moneta arrivato e condiviso in coppia con la beacher Giulia Moltrasio, compagna per questa occasione in questo ultimo circuito siciliano dell’estate 2022. Moneta, a margine della finale, è stata premiata tra le diverse personalità del mondo delle istituzioni finanche dalla dirigente e responsabile alle ReIazioni Esterne di Marsala Volley Rossana Giacalone Caleca (nella foto-copertina in posa con la coppia Moneta/Moltrasio, ndr), la quale all’interno del CR Fipav Sicilia riveste la carica di consigliere regionale con delega alla Comunicazione e ai Grandi Eventi.

In attesa che scatti la stagione di indoor, Moneta-Marsala Volley è già un binomio vincente. I complimenti alla giocatrice giungono da ciascun componente della SSDRL Marsala Volley che a sua volta è orgogliosa del mero risultato e traguardo personale ottenuto dalla tesserata.