Sigel Marsala: Marco Bracci incontra gli studenti

MARSALA – Il Liceo Scientifico “P. Ruggieri” di Marsala della dirigente scolastico prof.ssa Fiorella Florio avrà l’onore di accogliere il tecnico di Marsala Volley Marco Bracci giovedì 7 aprile alle ore 10,00. L’appuntamento con il pluricampione olimpico è nell’aula magna dell’Istituto, luogo in cui avverrà l’incontro con gli studenti dell’indirizzo sportivo per portare la sua testimonianza di successo nel mondo dello sport, in questo caso della pallavolo. Da ex giocatore della Nazionale e di club ed ora da allenatore di serie A, “Bracco” avrà di che raccontare ai giovani riguardo alle innumerevoli imprese di quella “Generazione di Fenomeni” del selezionatore Julio Velasco che si è intestata titoli e coppe e negli anni tra il 2006 e il 2012 in cui ha ricoperto il ruolo di vice allenatore dell’Italdonne di Barbolini. Per finire all’evento scatenante di come è avvenuto il suo avviamento allo sport fatto partire da una cittadina (Fucecchio, ndr) che gli ha dato i natali situata alle porte di Firenze. A moderare l’incontro con Bracci il prof. di Lettere del Liceo “P. Ruggieri” Vincenzo Figlioli. Tra gli interventi programmati quello di Rossana Giacalone che presenzierà nella doppia veste di consigliere regionale Fipav Sicilia e Responsabile Marketing e Comunicazione di Marsala Volley. Successivamente, la mattinata proseguirà nell’ampia palestra dell’Istituto con una simulazione di allenamento di volley con il coinvolgimento di coach Lucio Tomasella, assistente di Bracci, e di altre rappresentanti della Prima Squadra della Sigel Marsala, squadra militante nel campionato nazionale di A2 femminile. Tra queste la pallavolista nonchè alunna del quinto anno del Liceo Scientifico Florencia “Floppy” Ferraro. Gradita la presenza della stampa previo accredito presso la direzione scolastica.