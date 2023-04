Sigel Marsala, piani salvezza in fumo: vince Emilbronzo 2000 Montale

Mvp del match è l'opposto nerofucsia Aneta Zojzi

2' DI LETTURA

MARSALA (TP) – Al Palasport “San Carlo”, alla terza partita casalinga della Seap-Sigel Marsala in questo mini-torneo, lo spareggio salvezza, valevole come posticipo della 5^ giornata di andata chiusosi al tie-break, ha permesso ad Emilbronzo 2000 Montale di strappare d’autorità una gran vittoria. Ad oggi nessuna tra le squadre affrontate (Cremona e Club Italia) in casa di capitan Moneta e compagne c’era riuscita. Così i parziali di seguito descritti: [25/21; 17/25; 25/17; 21/25; 9/15].

Mvp del match è stata nominata l’opposto nerofucsia Aneta Zojzi, frutto dei diciannove palloni messi a terra e di una prestazione a tutto tondo a partire dal suo ingresso all’inizio del secondo set. Primo gettone di presenza, sebbene non da titolare per Julie Teso, nuova palleggiatrice della Seap-Sigel Marsala.

Due i momenti solenni prima dell’inizio della partita con le ragazzine del giropalla a consegnare un ramoscello d’ulivo simbolo della Pace ad ognuna delle atlete delle due squadre e il minuto di raccoglimento per commemorare due persone scomparse questa settimana l’una a poca distanza dall’altra, quali Anna Vaiarello e Sandro Piazza e vicine agli ambienti del Marsala Volley per motivi differenti.

Montale si prende due punti dallo scontro diretto, confermando ad oggi il quinto posto sebbene condiviso condiviso con Vicenza a 28 punti e stacca da nove a dieci punti la Seap-Sigel Marsala nella speciale classifica del Pool Salvezza. Tutto questo a sette giornate dal termine.

POST GARA

Coach Eraldo Buonavita della Seap-Sigel Marsala parla a seguito della sconfitta: “Mi dispiace perdere nel modo come è stato fatto oggi. In modo così rocambolesco. Davvero non si può concepire di commettere errori da matita rossa che si sono rivelati chiave da uno scontro diretto di questa importanza. Cinque punti di fila regalati all’avversaria perchè individualmente qualcuna si è intestardita a mettersi in proprio e a volere risolvere da sola la partita. Stasera una sconfitta che non ci stava e che compromette moltissimo l’inseguimento alla zona salvezza”.

Le dichiarazioni di coach Andrea Ghibaudi (Emilbronzo 2000 Montale) al termine dell’incontro, cui gli si chiede della Mvp del match Zojzi: “Aneta (Zojzi) che è subentrata sicuramente ha fatto una buona gara, ma i complimenti sono da girare a tutta la squadra. Per una serie di ragioni: la difficoltà del viaggio iniziato con una sveglia presto, per le non perfette condizioni del libero Amelia Bici arrivata a Marsala con qualche linea di febbre e potrei ancora continuare. Abbiamo trovato stasera il bandolo della matassa a metà del quarto set in una partita praticamente persa”.