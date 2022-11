Sigel Marsala, sconfitta al tie-break nello scontro diretto contro Montecchio

La compagine di Marco Bracci muove la classifica dopo tre turni

MARSALA (TP) – In una gara divertente e lo spettacolo al PalaBellina di oltre due ore determinato finanche da diversi stravolgimenti al punteggio con recuperi fantastici di ambedue le squadre, è Montecchio previo ricorso al tie-break a vincere lo scontro diretto che la opponeva alla Seap-Sigel Marsala Volley per la 6^giornata di andata nel girone “B” di serie A2.

La Seap-Sigel Marsala Volley partita subito con l’handicap del primo set perso, era riuscita momentaneamente a raddrizzare la sua partita con forza d’animo e caparbietà (emblematico ne è il recupero fatto valere sull’avversaria al tramonto del secondo parziale dietro 17-19 e poi atto portato a casa), mettendosi a condurre nel computo dei parziali. Montecchio d’autorità ha, però, riaperto ogni discorso al quarto set, affermandosi ai vantaggi 24-26 anche e non solo per l’episodio favorevole della palla accompagnata fischiata a Elisa D’Este. Gioco forza, le ospiti sono arrivate più lucide e performanti all’overtime grazie a dei muri micidiali in serie e i punti delle “bocche di fuoco” Angelina (29 punti realizzati) e l’ex di giornata Mazzon (28), nonostante la partita tutto cuore delle giovani di Bracci e il tentativo di rientrare in corsa negli ultimi scambi a cambio campo eseguito. Così descritti i parziali: [21/25; 25/22; 25/21; 24/26; 11/15].

Per la Seap-Sigel Marsala, che muove la classifica dopo tre turni e sostenuta dalla presenza in panchina dello sponsor Sergio Vella, tre interpreti in doppia cifra: Salkute (22), Bulovic (14), Moneta (12). Per la squadra del capitano Serena Moneta che acquisirà maggior fiducia dopo la prestazione sciorinata, prossimo incontro in infrasettimanale sempre in casa nella serata di mercoledì 23 novembre contro Assitec Volleyball Sant’Elia che ha da poco tempo varato il cambio della guida tecnica.

LE DICHIARAZIONI

Il primo ad essere ascoltato è l’head-coach di Montecchio Marco Sinibaldi che si avventura in un commento a caldo:



“Non ci aspettavamo questo tipo di resistenza da parte di Marsala. Presumibilmente con Moneta nel sestetto iniziale Marsala ha trovato i suoi equilibri. Non sono particolarmente soddisfatto della nostra battuta stasera ed è stato uno dei motivi che ci hanno portato a sudare e a giocare fino al quinto gioco. Bene le ragazze a reagire al quarto set e al tie-break ne avevamo semplicemente di più. Rispondevamo a muro ai loro attacchi e abbiamo saltato tanto fino all’ultima palla della partita. Ci prendiamo questi due punti meritati perchè abbiamo dimostrato maggior forza dell’avversario”

Ad essere intervistato per le locali è coach Marco Bracci (allenatore Seap-Sigel Marsala Volley):

Quest’oggi rispetto alle volte precedenti abbiamo compiuto progressi nel gioco e c’è stata più lotta, più predisposizione. In attacco e nella fase muro/difesa ci siamo ritrovati, non siamo stati trascendentali nemmeno oggi, ma eravamo riusciti a rimontare il set perso in partenza, aumentando i picchi di qualità del gioco nei nostri finali di frazione. Siamo calati alla distanza e in qualche situazione non siamo riusciti ad arginare i loro attacchi”

IL TABELLINO

Seap-Sigel Marsala Volley-Ipag S.lle Ramonda Montecchio: 2-3 [21/25; 25/22; 25/21; 24/26; 11/15]

Seap-Sigel Marsala Volley:

Moneta 12, D’Este 4, Baasdam 2, Bulovic 14, Frigerio 7, Ghibaudo, Norgini (L), Salkute 22, Orlandi 9, Spanó. Non entrate: Garofalo, Guarena. Coach: Marco Bracci, vicecoach: Lucio Tomasella

Ipag S.lle Ramonda Montecchio:

Tanase 9, Marconato 9, Bartolucci 2, Angelina 29, Barbazeni 5, Mazzon 28, Maggipinto (L), Cometti 2, Nardelli, Muraro, Malvicini. Non entrate: Brandi, Esposito. Coach: Marco Sinibaldi.

Arbitri: Giorgia Spinnicchia di Catania e Fabio Scarfo’ di Reggio Calabria

MVP: Giulia Angelina

Spettatori: 200