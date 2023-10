Sigilli al canile abusivo di Misilmeri: nel rogo morirono setti cani e un gatto

Presentato un esposto dai volontari della Aidaa

MISILMERI (PALERMO) – Sono stati messi di nuovo i sigilli al canile abusivo che è stato danneggiato dall’incendio a Misilmeri lo scorso 25 settembre. Nella struttura morirono 7 cani ed un gatto e gli altri animali furono salvati grazie al pronto intervento delle volontarie e dei volontari che sono accorsi.

La denuncia

In passato la struttura era già stata sequestrata. I volontari della Aidaa “hanno presentato una denuncia su quanto accaduto nei confronti della proprietaria della struttura per il reato di maltrattamento. Ma puntiamo soprattutto il dito contro il sindaco e i suoi predecessori – scrivono gli animalisti – perché pur avendo gli strumenti non hanno fatto un intervento incisivo contro il randagismo”.

Sono in corso indagini da parte della polizia municipale e dei carabinieri sulla gestione della struttura.