Sigonella, aerei israeliani all’interno della base: Bonelli solleva il caso

"Chiediamo immediate spiegazioni al governo" dichiara il leader di Avs

CATANIA – Gli aerei israeliani KC130 atterrati alla base di Sigonella ieri sera sono decollati dopo alcune ore. Lo fa sapere l’Ansa, chiarendo di averlo appreso da “fonti informate”. Si tratta di aerei che si occupano di rifornimento carburante e trasporto merci.

Bonelli: “Aerei israeliani a Sigonella?”

“Chiediamo immediate spiegazioni al governo su quanto accaduto nelle ultime ore: tre aerei militari israeliani hanno sorvolato la Sicilia e sono atterrati nella base militare di Sigonella. Uno di questi velivoli, un KC-130H, è decollato ieri dalla base aerea di Nevatim in Israele alle 15:10 ed è atterrato a Sigonella alle 18:40, per poi ripartire. È inaccettabile che basi italiane vengano utilizzate da aerei militari di uno Stato che sta conducendo un massacro contro il popolo palestinese”.

Lo afferma Angelo Bonelli, leader di Avs, aggiungendo: “Il governo deve dirci chiaramente: questi aerei sono venuti a spiare la Global Sumud Flotilla, che in questi giorni si sta muovendo nel Mediterraneo per rompere l’assedio di Gaza, oppure sono venuti a caricare materiale”.