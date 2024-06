Lo statunitense era alla guida della propria moto

CATANIA – Un militare americano di stanza a Sigonella è morto stamani in zona Passo Martino. Lo statunitense era alla guida della sua moto quando, a causa probabilmente di un sorpasso in curva, ha impattato una vettura che procedeva in direzione contraria.

Da quanto risulta, il militare sarebbe morto sul colpo. Inutile, quindi, l’intervento del personale del 118. Sul luogo dell’impatto sono giunti anche i militari della base americana.