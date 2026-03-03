 Sigonella e Muos di Niscemi, Antoci: “Utilizzati nella guerra in Iran”
Sigonella e Muos di Niscemi, Antoci: “Utilizzati nella guerra in Iran”

L'eurodeputato del Movimento 5 stelle Giuseppe Antoci si dice preoccupato
LA DICHIARAZIONE
di
BRUXELLES – “Apprendiamo con enorme ansia e preoccupazione che la base di Sigonella e la stazione Muos di Niscemi siano utilizzate nell’ambito delle operazioni di guerra contro l’Iran. La Sicilia è da sempre una terra di pace e di dialogo fra i popoli e non può essere usata come base per condurre aggressioni e conflitti”.

Lo afferma l’eurodeputato del Movimento 5 stelle Giuseppe Antoci, in relazione all’aumento di traffico di aerei cargo militari nella base di Sigonella e alla stazione Muos di Niscemi, in uso allo Us Navy.

Il governo italiano chiarisca – aggiunge Antoci -, perché così la sicurezza di tutti i cittadini siciliani è potenzialmente a rischio”.

