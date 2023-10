La condanna di Saguto, dal faccia a faccia con Riina alla corruzione

La carriera del magistrato, l'attesa per il nuovo processo

3' DI LETTURA

PALERMO – La condanna chiude nel peggiore dei modi una lunga carriera, già stoppata dalla radiazione. Ormai da alcuni anni Silvana Saguto ha dismesso la toga. Nella polvere finisce definitivamente il simbolo di un’antimafia andata a sbattere. Non ha perso solo lei, ma la credibilità di un intero sistema i cui rivoli esistono ancora. I contraccolpi sono visibili.

La Corte di Cassazione ha stabilito che esisteva un patto corruttivo con alcuni amministratori giudiziari. Il processo, però, torna in appello per rideterminare la pena, partendo dagli 8 anni, 10 mesi e 15 giorni inflitti nel giudizio di secondo grado a Caltanissetta. Il verdetto di ieri è molto articolato. Per molte ipotesi di reato l’ex giudice è stata assolta nel merito. Bisogna prendere atto che la difesa ha eroso in maniera consistente la montagna di capi di imputazione – corruzioni, concussioni, peculati, falsi – che l’aveva travolta. A cominciare dall’ipotesi dell’esistenza di un’associazione a delinquere. Restano però le corruzioni in concorso con gli amministratori giudiziari Gaetano Cappellano Seminara e Angelo Provenzano, queste sì divenute irrevocabili.

Per ogni ipotesi venuta meno Saguto avrà uno sconto di pena, la cui entità finale dipenderà da un calcolo non semplice. Nell’attesa di un nuovo processo il dato certo è che l’ex giudice è colpevole. Il reato c’è, meno mastodontico di quello iniziale ma c’è. Il processo torna in appello e poi di nuovo in Cassazione. Non si conoscono i tempi di una giustizia che sa essere lenta. La prescrizione, al momento, è lontana per i reati più gravi (alcuni minori prescritti lo sono già) anche se nelle operazioni di rideterminazione della pena finale si dovrà tenere conto anche di questo fattore. Nell’attesa Saguto non andrà in carcere.

Dura e pura. Spigolosa e intransigente. Scontrosa nei rapporti umani, specie con gli avvocati che ne contestavano i metodi processuali. Quando nel 2015 gli cadde addosso l’accusa di avere gestito come un feudo privato il settore dei sequestri e delle confische dei beni ai mafiosi e agli imprenditori sospettati di essere in affari con i boss, il giudice Silvana Saguto si ritrovò dall’altra parte, da quella degli imputati che per anni non ha esitato a punire. Fu un tonfo.

Chi è Silvana Saguto: la carriera

Il suo nome è legato ad alcune pagine rimaste nella storia giudiziaria. Ad esempio, non ebbe timore nel 1993, a “sfidare” Totò Riina, quando era ancora nitido il boato delle bombe di Capaci e via D’Amelio. Saguto era il giudice a latere – presidente Gioacchino Agnello – nel processo in Corte d’assise per gli omicidi di Michele Reina, Piersanti Mattarella e Pio La Torre. Durante una pausa le telecamere in aula restarono accese.

E così i magistrati, che si erano ritirati, ascoltarono Riina mentre invitava il pentito Gaspare Mutolo a tornare ad essere il “Gasparino” di sempre. “Farai la fine di Matteo Lo Vecchio”, gli disse il padrino corleonese citando il personaggio del libro “I Beati Paoli” che viene ritrovato impiccato in piazza della Vergogna. E così al rientro in aula Silvana Saguto chiese a Riina: “Che fine ha fatto Matteo Lo Vecchio, mi interessa”. “Ma non lo so c’è un libro che ne parla”. E Saguto: “Quindi lei legge libri a metà”.

Il “sistema Saguto” e la condanna

Un ventennio dopo il crollo e il sospetto che l’inflessibilità di Silvana Saguto nel sequestrare miliardi di beni ai più importanti gruppi imprenditoriali palermitani – tra cui i Niceta, i Rappa, i Virga, i Cavallotti – fosse lo strumento per fare banchettare gli amici. Molte misure di prevenzione emesse sotto la sua presidenza si sono concluse con un nulla di fatto, lasciando un lungo strascico di patrimoni in malora e imprese fallite. Altre hanno retto e sono diventate definitive. Anche questo va sottolineato, nell’attesa che si conosca la pena finale.



• Caso Saguto, tutte le vicende giudiziarie