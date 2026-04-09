Enna, niente simbolo Pd per Crisafulli: “Non è in sintonia con il rinnovamento”

Roma stoppa la candidatura dell'ex deputato

ENNA – Mirello Crisafulli conferma la candidatura a sindaco di Enna alle elezioni del 24 e 25 maggio ma la corsa del ‘barone rosso’ non avverrà sotto alle insegne del Partito democratico. La segreteria nazionale, secondo quanto confermano fonti Pd, ha deciso di non concedere il simbolo all’ex parlamentare nazionale e regionale.

Il caso Crisafulli a Enna

Crisafulli, quindi, correrà con delle liste civiche. In suo favore si era espresso all’unanimità il Direttivo cittadino di Enna e a suo sostegno era arrivata anche una raccolta firme.

I dubbi del Nazareno su Crisafulli

Dal Nazareno diversi giorni fa erano trapelati i dubbi rispetto ad una candidatura considerata in antitesi rispetto al nuovo corso che ha il volto della segretaria Elly Schlein. “Avremmo preferito un’altra soluzione e un altro percorso per Enna – osservano infatti fonti dem -, in sintonia con il lavoro di rinnovamento che il Partito democratico sta portando avanti e che continuerà con decisione anche nei prossimi appuntamenti elettorali”.

Liste civiche per Crisafulli

Per queste ragioni, ad Enna, chi si candida “lo fa dentro percorsi civici” e “senza impegnare nome e simbolo del Pd”. Un partito che, secondo quanto tengono a riaffermare le fonti interpellate, “ha ben chiaro il proprio orizzonte, rappresentato dalla necessità di essere, nei fatti e concretamente, forza di cambiamento. Dentro di sé e nei confronti della società siciliana. Quella società che si è fatta sentire, con forza, in occasione della recente consultazione referendaria. Cittadini e cittadine, espressione della società civile organizzata e non, che rappresentano la base su cui costruire una alternativa credibile e verso cui continuare a favorire coinvolgimento e protagonismo”.

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