Malore improvviso, muore a 29 anni consigliera originaria di Partinico

È deceduta a soli 29 anni, stroncata da un malore improvviso, Simona Amorello, consigliera comunale del Pd e vicepresidente del consiglio comunale di Monterotondo, comune alle porte di Roma.

La triste notizia è stata data dal sindaco Riccardo Varone, che sui social ha scritto: ” “Sconvolto e profondamente addolorato – ha scritto – fatico a trovare le parole per esprimere la mia vicinanza a Salvatore, a Margherita, a Paolo per la scomparsa di Simona. È un giorno tristissimo per la comunità democratica, per quella cittadina, per le istituzioni di Monterotondo. Dire che Simona mancherà a tutti noi è banale e non rende minimamente l’idea di quanto sia sconvolgente l’addio che sono, che siamo costretti a darle”.

Simona era nata a Partinico, in provincia di Palermo, il 21 settembre 1993 e nel 2019 era stata eletta consigliera comunale.

La 29enne, dopo essersi laureata in Scienze infermieristiche, presso l’Università Tor Vergata di Roma, lavorava come infermiera presso l’Ospedale San Giovanni Battista.