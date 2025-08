Simona morta in piscina: oggi i primi esami, il post d’addio

A tutti gli accertamenti parteciperà anche il perito nominato dagli avvocati che assistono la famiglia

PALERMO – Saranno eseguiti nella giornata di oggi 5 agosto la Tac e i primi esami radiologici sul corpo di Simona Cinà, la giovane pallavolista morta a 20 anni nella notte tra venerdì 1 e sabato 2 agosto durante una festa di laurea organizzata in una villa a Bagheria.

Il pm Raffaele Cammarano ha nominato quattro medici dell’istituto di medicina legale del Policlinico di Palermo per i primi accertamenti e poi, giovedì, anche l’autopsia, assieme agli esami tossicologici, che dovranno accertare le cause del decesso.

A tutti gli accertamenti medico legali parteciperà anche il perito nominato dagli avvocati che assistono la famiglia.

Le indagini sulla morte di Simona Cinà

Nel frattempo continuano le indagini. I familiari della giovane hanno chiesto la verità, non credono che Simona sia annegata perché la piscina non era molto alta e, comunque, la 20enne era bravissima a nuotare e non avrebbe avuto difficoltà.

Intanto una nota diffusa dalla Procura di Termini Imerese nella giornata di ieri ha smentito le prime ricostruzioni da parte del legale che segue la famiglia di Simona Cinà.

Il post della squadra di Simona

Simona Cinà era conosciuta nel mondo del beach volley e la società con la quale giocava ha voluto dedicarle, tramite il proprio profilo Instagram, un post per salutarla.

“Siamo stati fortunati, onorati e orgogliosi di aver condiviso insieme tanti bellissimi ricordi che non dimenticheremo mai!!!“, si legge nel post che ha a corredo un video del campo di beach volley.

“Potevamo scrivere tante altre pagine ma la vita è così tanto bella quanto perfida… Però siamo felici, felici di averti conosciuto e aver vissuto con te ogni attimo come se fosse l ultimo… Il tuo sorriso e la tua energia sarà vita nei giorni bui.. Ci mancherai tanto”.