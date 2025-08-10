Simona, la morte e le indagini: “Grazie per l’affetto mostrato”

I genitori della pallavolista commossi per la solidarietà ricevuta

PALERMO – “Siamo commossi per l’abbraccio sincero e caloroso che abbiamo ricevuto. In particolare, desideriamo ringraziare l’Acds Capacense, che ha accompagnato Simona fino all’ultimo con una presenza silenziosa ma carica d’amore. Vederli lì, con le maglie personalizzate, stretti come una famiglia, è stato per noi motivo di grande conforto”.

I familiari di Simona Cinà, la giovane di 20 anni morta a Bagheria durante una festa di laurea, hanno voluto ringraziare i tanti che li hanno sorretti in questi giorni durissimi e tutti quelli che hanno preso parte ai funerali. Un sentito ringraziamento rivolto a tutta la comunità di Capaci per la straordinaria vicinanza. Sulla vicenda sono in corso indagini.

Amici, cittadini e conoscenti hanno manifestato il desiderio di offrire un contributo concreto, per testimoniare vicinanza alla famiglia Cinà. È stato quindi messo a disposizione un codice iban per raccogliere le donazioni, destinate a supportare le necessità legate alle spese legali, ai funerali e a eventuali iniziative future nel nome di Simona.