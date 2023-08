Sindaca di Termini minacciata dopo lo sfogo social: “Ti scippu a testa” VIDEO

La frase rivolta a Maria Terranova: "Ti scippu a testa"

TERMINI IMERESE (PALERMO) – Minacce alla sindaca di Termini Imerese Maria Terranova, che in una diretta Facebook si è scagliata contro alcuni ambulanti che settimanalmente si recano nella cittadina in provincia di Palermo. “La nostra città accoglie gli operatori commerciali che vengono qui a lavorare ma è inaccettabile vedere come vengano lasciate le piazze al termine dei mercati – è stato lo sfogo di Terranova -, con rifiuti indifferenziati di ogni genere. Prenderemo provvedimenti”.

La minaccia alla sindaca

Parole che hanno provocato la reazione di qualcuno, dal momento che nella tarda serata di ieri la sindaca di termini Imerese ha denunciato le minacce ricevute: “Sono stata aggredita verbalmente e minacciata”, racconta riportando anche la frase ricevuta: “Ti vegnu a cerco e ti scippu a testa” (“Ti vengo a cercare e ti stacco la testa”). “Con me, in sopralluogo per i controlli quotidiani, fortunatamente, c’era la polizia municipale”, riferisce. “Avevo deciso di non scrivere, ma non riesco a non pensarci – ancora la sindaca -. A non pensare a questa frase. E non perché mi preoccupi. Semplicemente perché mi fa schifo. Mi rattrista. Mi chiedo perché mai una donna, prima che una sindaca, debba sopportare tutto questo. Mi chiedo: fossi stato uomo sarei stato minacciato con la stessa facilità?”.

Terranova: “Non ho paura”

E ancora: “In questa frase c’è violenza, ottusità, prepotenza e squallore. C’è quell’atteggiamento tipico di chi pensa di poter sputare in faccia agli altri e di farlo impunemente. Di chi se ne frega delle regole civili e che non ha capito che Termini non è un immondezzaio dove poter fare i propri porci comodi”. L’autore delle minacce è stato denunciato: “Non temo nulla e nessuno – ancora la sindaca di Termini Imerese -. Potete minacciarmi quanto volete, non avete nemmeno idea di quanto possa essere tenace una donna”.

“Massima solidarietà alla sindaca Maria Terranova che a Termini Imerese, in provincia di Palermo, ha subito gravi minacce dopo aver chiesto per la città che amministra rispetto per l’ambiente e per le regole. Maria, donna coraggiosa che in pochissimo tempo ha mostrato come è possibile amministrare bene e rilanciare un comune massacrato da anni di cattiva politica, ha denunciato”. Lo dice la senatrice del Movimento 5 stelle Dolores Bevilacqua dopo aver appreso delle minacce subite dalla sindaca.