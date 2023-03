Chi sarà il sindaco di Catania? I RISULTATI del sondaggio su LiveSicilia

I numeri del sondaggio di LiveSicilia per "eleggere" il sindaco. Ecco come votare

1' DI LETTURA

Chi vorresti come prossimo sindaco di Catania? Lo abbiamo chiesto ai lettori di LiveSicilia nel nostro sondaggio per “eleggere” il primo cittadino ideale in vista delle – reali – elezioni amministrative 2023 in Sicilia.



Qui sotto la grafica con i risultati in tempo reale, mentre visitando questa pagina è possibile partecipare al sondaggio, aperto dalle ore 12:00 di venerdì 24 marzo alle ore 12:00 di lunedì 27 marzo.