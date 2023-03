Sondaggio sul sindaco di Catania: scoperti voti “fake”, classifica in aggiornamento

Scoperti sistemi messi in campo per partecipare scorrettamente

1' DI LETTURA

PALERMO – Tre giorni di sondaggio sul primo cittadino di Catania, in ballo nomi importanti, soprattutto quelli che si contendono la candidatura nel centrodestra. Un grande successo tra decine di migliaia di lettori di LiveSicilia: ma i risultati che appaiono, attualmente, sul nostro quotidiano, non sono definitivi.

Lo staff di Digitrend, nostro partner strategico e tecnico, ha comunicato di aver scoperto i sistemi messi in azione per generare votazioni false, aggirando le regole e facendo salire, vertiginosamente, i consensi in favore di Pippo Arcidiacono e Ruggero Razza, entrambi candidati di Fratelli d’Italia.

L’unica cosa certa è che siamo in possesso di tutti i dati, indirizzi IP e abbiamo identificato i sistemi utilizzati, in quella che, senza ombra di dubbio, è un’operazione scorretta. Per questo valuteremo le possibili iniziative da intraprendere. Nel frattempo abbiamo già individuato le posizioni di chi ha operato pilotando i voti: Berlino, Francoforte e Catania.

La classifica, quindi, è in corso di aggiornamento. Nell’attesa che si completino le verifiche, ogni giudizio resta sospeso, permane l’amarezza per qualche furbetto che abbia tentato di operare non correttamente, magari per gettare ombre su due politici di alto profilo come Arcidiacono e Razza. Ma eravamo pronti anche a questo e gli utenti erano stati avvisati.

Ecco i risultati provvisori che verranno aggiornati costantemente nelle prossime ore, di pari passo con le verifiche tecniche sulle votazioni. (direttore@livesicilia.it)