Sinistra e Verdi, Montalto: “Apostolico non deve giustificarsi”

"Com'è possibile che Salvini diffonda foto del magistrato sui social?"

CATANIA – “Ricordo benissimo quella manifestazione, ricordo benissimo quel momento di tensione e ricordo benissimo la Giudice. Al porto di Catania c’erano migliaia di persone, non solo le donne e gli uomini della sinistra radicale, quelli ci sono sempre stati anche quando a contestare Salvini e camerati vari eravamo in cento. Tra quelle migliaia di persone, tanti volti noti della politica, del sindacato, dello spettacolo e di tante altre realtà sociali, professionali e anche religiose”. A scriverlo su Fb è il segretario di Sinistra Italiana di Catania, l’avvocato Pierpaolo Montalto.

Il racconto

“Alla fine del corteo, inspiegabilmente, perché di fatto non era accaduto nulla, una giovanissima manifestante venne colpita alla testa e in tante e tanti si avvicinarono attirati dalle urla e poi dall’arrivo di un’autoambulanza. Altri protestavano già per l’accaduto, tra cui il sottoscritto. Tra le persone attirate dal trambusto c’era anche la Giudice. Non so sinceramente – racconta Montalto – dove fosse prima, ma non credo che si debbano dare delle spiegazioni o delle giustificazioni”.

“Ciò che e avrebbe spiegato – prosegue – è come sia possibile che un ministro diffonda sui social il volto di un Giudice, esponendolo a pubblici insulti, esponendolo a possibili rischi, invadendo la sua vita privata e strumentalizzando una manifestazione democratica”.

“Ciò che dovrebbe essere spiegato – conclude – è come Salvini si sia procurato quel video, la cui prospettiva è fortemente sospetta, e speriamo davvero che ci rispondano nell’interrogatorio parlamentare che stiamo presentando come Alleanza Verdi Sinistra a firma del nostro segretario Nicola Fratoianni”.

La replica di Meloni

Interviene il presidente del Consiglio. “Salvini non mi ha parlato del video ma la polemica” sul presunto dossieraggio è “strumentale”: “Era una manifestazione pubblica” e il giudice era lì, non c’è niente di “occulto”. Lo dice la premier Giorgia Meloni parlando del video che ritrae la giudice Iolanda Apostolico nella manifestazione a Catania e le polemiche che ne sono seguite.