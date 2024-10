Battuto il beniamino di casa, Bu

Batte il beniamino di casa Bu col punteggio di 6-3, 7-6 ed approda in finale. Jannik Sinner centra un’altra finale: questa volta al 500 di Pechino. Primo set in scioltezza, secondo nettamente più combattuto ma la musica non cambia: è sempre il numero 1 della classifica Atp a vincere.

Per la cronaca, si tratta della settima finale dell’anno per il tennista azzurro. In finale Sinner se la vedrà contro Alcaraz.