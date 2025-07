È Sinner il re di Wimbledon! Battuto Alcaraz

Il numero 1 del mondo supera in 4 set 4-6, 6-4, 6-4, 6-4 lo spagnolo

Jannik Sinner è il nuovo sovrano di Wimbledon. L’azzurro si è preso l’attesa rivincita contro Carlos Alcaraz, imponendosi in quattro set con il punteggio di 4-6, 6-4, 6-4, 6-4. Scritto un altro capitolo di storia: è il primo italiano a vincere sull’erba di Londra.

Il numero 1 è lui. Premiato dalla principessa Kate e applaudito dal principe William e dai figli George e Charlotte, ma anche da re Felipe di Spagna, da una folta pattuglia di tennisti guidata da Bjorn Borg, Andre Agassi e Chris Evert, poi Naomi Campbell e tante star del cinema tra le quali Keira Knightley, Matthew McConaughey, Orlando Bloom e Nicole Kidman.

Un Sinner stellare sotto gli occhi di tante stelle. Per Jannik è arrivato così il quarto Slam. Eguagliati campioni come Jim Courier, Ken Rosewall e Guillermo Vilas. Dall’inizio della stagione 2024, Sinner e Alcaraz si sono spartiti i sette major disputati (4-3 per l’azzurro). Questa, tra l’altro, è stata la prima finale maschile a Wimbledon disputata da due giocatori nati negli anni 2000. Sarà una lunga sfida. Intanto a Londra l’Italia può godersi la sua festa tricolore: sull’erba verde, in completo bianco, ha vinto il ‘rosso’