Sinner vince ancora gli Australian Open, battuto Zverev in finale

Il numero uno del mondo domina il tedesco in tre set 6-3 7-6 (4) 6-3

MELBOURNE – Jannik Sinner vince per la seconda volta consecutiva gli Australian Open. Il numero uno del mondo domina il tedesco Zverev in tre set 6-3 7-6 (4) 6-3 e fa suo il terzo slam della sua splendida e giovane carriera. Nulla da fare per il numero 2 del mondo al cospetto del fenomeno azzurro. Partita mai in discussione per Sinner che ha stradominato la finalissima alla Rod Laver Arena di Melbourne.