Siracusa, abbandono dei rifiuti: scattano le prime multe  

Le nuove disposizioni regionali arrivano anche nel capoluogo aretuseo

SIRACUSA – Per la prima volta anche a Siracusa sono state applicate le nuove disposizioni nazionali, introdotte lo scorso agosto, per contrastare con maggiore severità l’abbandono di rifiuti sul suolo pubblico.

I controlli, condotti dagli agenti della Polizia municipale, hanno interessato la zona compresa tra le vie Milano e Ancona, nel quartiere Borgata, particolarmente interessato dal fenomeno. “Attraverso l’analisi dei filmati delle telecamere di sorveglianza ei successivi accertamenti sulle auto riprese, è stato possibile risalire in pochi giorni ai responsabili di 3 abbandoni”, spiega l’assessore Sergio Imbrò.

“Le persone individuate sono state convocate al comando della Municipale, dove hanno ammesso le proprie responsabilità. Nei loro confronti – aggiunge Imbrò – è stata presentata denuncia penale e, in applicazione delle nuove norme, è stata richiesta alla Prefettura la sospensione della patente di guida, che può arrivare fino a un massimo di quattro mesi. I veicoli utilizzati sono stati sequestrati e toccherà al giudice stabilendo l’entità della multa che sarà da 1.500 a 18.000 euro”.

In un caso, poi, il guidatore è risultato essere privo di patente e l’auto senza assicurazione.

Per il sindaco Francesco Italia: “È un segnale forte contro atteggiamenti che danneggiano il decoro urbano e l’immagine della nostra città. Ringrazio gli agenti della Municipale per l’impegno e la professionalità dimostrati. Invito ai cittadini a rispettare le regole e Siracusa. Oggi abbandonare un sacchetto di spazzatura in strada può significare una denuncia penale e una serie di conseguenze, anche economiche, da rendere davvero sconveniente perseverare in comportamenti fuori dalle regole”.