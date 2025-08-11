 Siracusa, agente minacciato e aggredito da un detenuto
Siracusa, agente minacciato e aggredito da un detenuto

Ha riportato varie escoriazioni
LA VIOLENZA
di
SIRACUSA – Un agente di polizia penitenziaria è stato aggredito da un detenuto nel carcere di contrada Cavadonna, a Siracusa. Lo denuncia Giuseppe Argentino, segretario provinciale del sindacato Osapp.

Secondo quanto riferito il detenuto avrebbe minacciato l’agente e lo avrebbe colpito con calci e pugni. La vittima ha riportato escoriazioni multiple alle tempie, allo zigomo, al collo, all’avambraccio e alla gamba guaribili in sette giorni.

Argentino spiega che è la terza aggressione quest’anno. “In quasi tutti gli istituti c’è carenza cronica di organico: la casa circondariale di Siracusa è sotto organico di 60 unità, ad Augusta ne mancano 70. E la popolazione carceraria è aumentata passando da 500 a circa 700 detenuti”. 

