In taxi con sei chili di cocaina: due uomini finiscono in manette

L'auto è stata fermata dalla polizia in viale Scala Greca

SIRACUSA – Gli agenti della squadra mobile di Siracusa hanno sequestrato quasi sei chili di cocaina e arrestati due quarantenni siracusani per traffico di sostanze stupefacenti. Gli investigatori, nelle prime ore di oggi, mercoledì 17 settembre, hanno notato un taxi che transitava in viale Scala Greca. Si trovava in prossimità della Questura, con a bordo due uomini, già conosciuti dalla polizia.

La droga nello zaino e nel portabagagli

L’auto è stata fermata e in uno zaino nel portabagagli gli agenti hanno trovato cinque panetti di cocaina per un peso di 5 chili e 700 grammi, quantitativo che, immesso sul mercato, avrebbe fruttato al dettaglio oltre 600 mila euro. I due sono stati arrestati e trasferiti nella casa circondariale di Cavadonna di Siracusa.