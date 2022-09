Siracusa, Encierro fa segnare il miglior tempo in Italia per un 2 anni

Miglior tempo sul miglio sulle piste del Mediterraneo

SIRACUSA – Alessio Di Chiara sfrutta tutte le potenzialità di Encierro, che diventa l’indigeno di 2 anni più veloce d’Italia. Sulle piste del Mediterraneo, durante il Premio Salonicco, il portacolori di Domenico Termini fa registrare il miglior tempo di 1.13.09 sul miglio, segnando così un record importante ad inizio carriera. Affronta in pieno controllo il gruppo degli avversari e lascia alle spalle il qualitativo Easy Rider Font, anche lui parecchio distaccato dal resto degli atri partenti. Terza moneta per Esteban LG, che corre meglio. È la cronaca della seconda competizione delle 7 in programma, ieri mercoledì 31 agosto, all’ippodromo del Mediterraneo di Siracusa.

Il montepremi maggiore è legato alla sesta corsa, Premio Grecia, e Ivan Grasso si mette in evidenza tra i Gentlemen che competono sul miglio. Guida abilmente Destasi Clemar che risponde sul finale con uno scatto velocissimo e si impone alla più attesa Delmonica Ferm e Dora Clemar.

Le ultime tre corse fanno registrare quote vincenti interessanti. Paga 13,68 il decifrato fotofinish che viene fatto scattare da Clio e Caiman, protagonisti nell’ordine di un arrivo da brivido nel Premio Atene: Condizionata riservata a 4 anni. Viene risucchiata la battistrada Caterina FC, solo quarta alla fine di un allungo a 4 che assegna il terzo gradino del podio a Carlo Ferm.

In Categoria E, un’assurda quanto efficace progressione fa vincere Zaffiro Gial, che vola letteralmente sul traguardo accompagnato bene dalla guida perfetta di Antonino Pecoraro Junior.

Il team Pecoraro-Di Chiara, poi, si regala un bis di vittorie anche con la prima corsa, Premio Larissa: vince bene Crown Clemar.

Da segnalare, infine, tra gli Aspiranti Allievi le vittorie di Vincenzo Di Noto con Ursus TFT e di Riccardo La Rosa con Zole Hal Sm, impegnati entrambi in Categoria G e sulla selettiva distanza di 2200 metri.