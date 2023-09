Siracusa, evasione fiscale da 9,4 milioni con benzina agricola

La scoperta dei funzionari dell'ufficio Dogane

1' DI LETTURA

SIRACUSA – Il gestore di un deposito commerciale, attivo nel settore dei prodotti energetici, avrebbe distratto gasolio agricolo ad aliquota agevolata dall’impiego prescritto per essere utilizzato per usi diversi da quelli previsti. E’ la presunta evasione fiscale da quasi 9,4 milioni di euro scoperta da funzionari del reparto antifrode dell’ufficio delle Dogane di Siracusa.

Gli accertamenti

Durante le verifiche incrociate, effettuate con l’ausilio delle banche dati in uso all’Agenzia delle dogane e dei monopoli e con l’acquisizione documentale effettuata da operatori commerciali coinvolti nelle movimentazioni del prodotto energetico, sono stati accertati oltre 13 milioni di litri di gasolio agricolo impiegato per fini diversi dall’uso agevolato, per un totale complessivo di 9.382.881 euro di imposte evase, di cui 6.391.671 a titolo di accisa e 2.991.210 a titolo di Iva.

La denuncia

Al responsabile dell’attività, denunciato all’autorità giudiziaria per contrabbando aggravato, è stata revocata la licenza fiscale di esercizio di deposito commerciale di prodotti energetici denaturati.