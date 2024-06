Siracusa, incidente mortale: la vittima è un uomo di 51 anni

Lo scontro fra un'auto e una moto

SIRACUSA- Incidente mortale oggi alla Traversa San Tommaso, periferia nord di Siracusa: un 51enne che si trovava a bordo di una moto ha perso la vita dopo lo scontro con un’autovettura.

Secondo la ricostruzione della Polizia municipale, per cause ancora da accertare i due mezzi che viaggiavano in direzioni opposte si sono scontrati: il 51enne è deceduto quasi subito mentre il 64enne a bordo della vettura è stato portato in ospedale solo per accertamenti.

I mezzi sono stati sequestrati. La Procura ha aperto una inchiesta per omicidio stradale.