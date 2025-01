Siracusa, investì una ragazza: condannata per omicidio stradale

La 60enne dovrà scontare 3 anni e 10 mesi

SIRACUSA – E’ stata condannata a 3 anni e 10 mesi di reclusione per omicidio stradale la 60enne che investì e uccise Maddalena Galeano, 17 anni siracusana, il 17 gennaio del 2023 in via Monti, zona nord di Siracusa. Il gup del Tribunale di Siracusa ha condannato con rito abbreviato la conducente dell’auto che, secondo la ricostruzione della polizia municipale, aveva travolto la giovane che in sella al suo scooter stava attraversando una rotatoria.

Immediato il trasferimento all’ospedale di Catania dove morì il giorno dopo. La difesa dell’imputata aveva proposto un patteggiamento a due anni, dieci mesi e venti giorni: richiesta respinta dal gip a febbraio del 2024. Su disposizione della famiglia gli organi della giovane vennero donati. Secondo la consulenza della Procura, la 60enne sarebbe arrivata in rotatoria a velocità sostenuta.