Siracusa, investono anziana e scappano: denunciati in due

La donna è in gravissime condizioni

1' DI LETTURA

SIRACUSA – Due siracusani sono stati denunciati, a vario titolo dalla polizia, per lesioni colpose gravissime e omissione di soccorso per avere investito una donna di 77 anni che attraversava la strada. L’episodio è accaduto nella serata di ieri, 5 ottobre, in via Lentini, zona nord di Siracusa.

La donna stava attraversando la strada sulle strisce pedonali quando è stata travolta travolta da uno scooter con a bordo due uomini: nell’impatto i due sono caduti a terra, ma si sono rialzati e sono risaliti sullo scooter fuggendo via e lasciando la donna a terra.

I passanti hanno allertato i soccorsi, che sono intervenuti e trasportato la donna in ospedale in gravissime condizioni. Gli investigatori hanno raccolto alcune informazioni dalle persone che avevano assistito all’incidente riuscendo a risalire all’identità dei pirati della strada che dopo qualche ora si sono presentati in Questura.

L’autista del mezzo, un 20enne, è stato denunciato per lesioni colpose gravissime e omissione di soccorso mentre il trentanovenne che era a bordo dello scooter per omissione di soccorso.