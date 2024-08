Siracusa, l’incidente sulla statale 124: Alessio non ce l’ha fatta

Il dolore sui social, numerosi messaggi

SIRACUSA – Incidente mortale sulla strada statale 124, Alessio Calleri, il motociclista coinvolto ieri mattina in un violento scontro con un Suv non ce l’ha fatta.

Incidente mortale sulla ss 124

Incidente mortale sulla statale 124. Alessio Calleri, per cause ancora da accertare, si è scontrato con una Toyota Rav 4 nei pressi di uno svincolo.

Il centauro è stato portato subito nel pronto soccorso dell’Umberto I di Siracusa. Ricoverato in gravi condizioni, purtroppo non ce l’ha fatta.

Il cordoglio sui social

Numerosi i messaggi di cordoglio sui social di parenti e amici. “Fra guardali da lassù – scrive Mariana – perché ne avranno veramente tanto di bisogno un grosso abbraccio eri e rimarrai sempre nel mio cuore”.

Klara rivolge un pensiero alla famiglia di Alessio: “Mi facisti chianciri….. nn te lo meritavi eri sempre con il sorriso in faccia , sempre solare, sempre scherzoso, (sempri Co cori nto zucchuru).. penso alla tua povera famiglia a cosa stanno patento e mi sento male al posto loro.. già perdere un figlio , fratello, padre e marito e impossibile da superare ,figuriamoci se poi era così esuberante come te…. mi dispiace tanto amico mio ,mi dispiace ancora di più per tua mamma i tuoi fratelli i tuoi figli e tua moglie”.

Inconsolabile la zia di Alessio, Adele: “Non scrivetemi e non inviate saluti o poster di buona notte o altro. Sono in lutto per la morte di mio nipote Alessio Calleri. Grazie a chi rispetta il mio dolore…”.

“Amore mio mi hai distrutto – scrive A.R. – Ti voglio ricordare così con il tuo bellissimo sorriso sei stato il mio compagno di mille avventure. Non ti dimenticherò mai vita mia anche divisi per sempre insieme”.

