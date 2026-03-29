Siracusa, operazione della polizia penitenziaria: trovati telefonini e droga

Lo riferisce il sindacato

SIRACUSA– Operazione della polizia penitenziaria alla casa circondariale Cavadonna, a Siracusa. Secondo quanto riferito da Giuseppe Argentino, segretario provinciale dell’Organizzazione sindacale autonoma di polizia penitenziaria (Osapp), sarebbero stati sequestrati 67 telefoni cellulari e diverse dosi di sostanze stupefacenti. Circa 300 agenti, giunti anche da altri istituti penitenziari della Sicilia, sono stati impiegati nei controlli.

“E’ stato inferto un duro colpo a quel sistema organizzativo illegale che era quasi sfuggito al controllo del personale”, ha commentato Argentino. Tra le conseguenze dell’operazione, possibili trasferimenti di detenuti verso altri istituti penitenziari. Il sindacato ricorda che il carcere di Siracusa ospita circa 650 detenuti provenienti da tutta Italia.