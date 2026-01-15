Siracusa, ordigno esplode davanti a un locale pronto all’apertura

Seconda intimidazione alla famiglia Borderi, indagano i carabinieri

SIRACUSA – Un ordigno rudimentale è stato fatto esplodere la notte scorsa davanti a un immobile in fase di ristrutturazione alla Marina. L’esplosione è avvenuta poco prima dell’una. Divelta la saracinesca, danni al locale.

L’esercizio commerciale, che tra un mese doveva essere inaugurato, appartiene alla famiglia Borderi, titolare di un noto caseificio in Ortigia, che sei giorni fa ha subito un altro atto intimidatorio: un incendio di origine dolosa ha distrutto del materiale in via De Benedictis, al mercato, proprio accanto il loro caseificio che ha riportato dei danni. Dal filmato dei sistemi di videosorveglianza si vede chiaramente un uomo versare del liquido infiammabile e dare fuoco.

I carabinieri indagano sull’intimidazione di ieri sera e stanno analizzando i filmati dei sistemi di videosorveglianza nella zona della Marina. Proprio ieri in Prefettura si era riunito il Comitato per l’Ordine e la sicurezza pubblica dopo i recenti episodi incendiari contro attività commerciali che si sono registrati in città.