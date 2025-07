In corso le indagini per risalire al proprietario

SIRACUSA – La Squadra Mobile di Siracusa ha trovato in un vano ascensore di un condominio di via Algeri una pistola a salve calibro 9 mm, modificata e perfettamente funzionante con caricatore e tre proiettili, quindi pronta all’uso.

L’arma era avvolta in un panno. Sono in corso indagini per risalire al proprietario.