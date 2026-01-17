Siracusa, pre-allerta per il maltempo: attenzione a partire da lunedì

Subito attivato il Centro operativo Comunale di protezione civile

SIRACUSA – Il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, ha emesso ieri sera una direttiva di pre-allerta per i presìdi territoriali. Questo in vista dell’annunciato peggioramento delle condizione meteo che dovrebbero portare piogge consistenti a partire da domani con intensificazioni da lunedì a mercoledì.

Il provvedimento prevede subito la pre-attivazione del Centro operativo comunale di protezione civile, che sarà operativo al peggiorare della situazione o qualora vi fossero allerte ufficiali. Pre-allerta anche per la Polizia municipale e per i settori tecnici del Comune.

Le verifiche nei sottopassaggi

I settori tecnici si occuperanno di controllare le caditoie, le griglie e i punti di deflusso dell’acqua. Effettueranno inoltre verifiche nei sottopassi e negli attraversamenti, specie dove ci sono forti pendenze.

A partire da lunedì, l’invito alla popolazione è di evitare spostamenti non necessari nelle fasi più intense del maltempo. Non sostare in prossimità di alberi, pali, cartellonistica, impalcature e strutture leggere.

L’invito: massima attenzione nelle zone costiere

C’è l’invito a evitare sottopassi e aree soggette ad allagamenti, a prestare massima attenzione nelle zone costiere esposte a mareggiate. E a seguire esclusivamente le comunicazioni ufficiali del Comune e della Protezione civile.

