 Siracusa, ricercato dopo condanna per mafia e omicidio: arrestato
Siracusa, ricercato dopo la condanna per mafia e omicidio: arrestato

Il 46enne sarebbe contiguo al clan mafioso Bottaro-Attanasio
PROCURA DI CATANIA
di
CATANIA – Carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Siracusa hanno arrestato un 46enne in esecuzione di un ordine di carcerazione. Emesso dall’ufficio esecuzioni penali della Procura di Catania.

L’uomo, contiguo al clan mafioso Bottaro-Attanasio, con precedenti penali per associazione di tipo mafioso, estorsione e violenza, dallo scorso 8 ottobre era destinatario di un ordine di esecuzione per la carcerazione. Dovendo scontare una pena di 30 anni di reclusione per associazione mafiosa e per concorso in un omicidio. Commesso il settembre 2002 all’interno di una sala giochi nella centralissima piazza Adda di Siracusa.

Il ricercato è stato bloccato e arrestato mentre era in auto con la compagna. Dopo la notifica del provvedimento è stato condotto nel carcere di Siracusa.

