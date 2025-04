Siracusa, sevizie e violenze ad un anziano: incastrata baby gang

Le indagini della polizia

SIRACUSA – Cinque diciassettenni per diversi mesi, si sarebbero introdotti la notte a casa di un anziano a Siracusa e lo avrebbero seviziato: rasandogli i capelli a zero, dando fuoco ai suoi effetti personali, costringendolo a consumare sostanze stupefacenti fino a farlo star male e obbligandolo a dormire su una sedia.

Le accuse

La polizia ha eseguito nei confronti dei cinque minorenni l’ordinanza di applicazione della misura cautelare del collocamento in comunità emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale per i minorenni di Catania. Sono accusati di atti persecutori, violazione di domicilio e danneggiamento aggravato in concorso.

Le indagini sono scattate nel gennaio del 2024, in seguito al primo intervento degli agenti delle volanti nell’abitazione dell’anziano. L’uomo avrebbe rivelato che da circa sei mesi, subiva vessazioni continue da parte di un gruppo di giovani che, quasi ogni notte, si recavano presso la sua abitazione diventata il loro punto di ritrovo. I giovani avrebbero manomesso la porta di ingresso per accedere indisturbati, giravano video che riprendevano le molestie nei confronti dell’anziano al quale abbassavano i pantaloni rasandogli i capelli a zero con un rasoio elettrico, danneggiando l’abitazione e dando fuoco agli effetti personali della vittima.

Il gruppo di ragazzi sarebbe inoltre rimasto in casa dell’anziano fino a notte fonda costringendolo a consumare sostanze stupefacenti. In un’occasione i cinque minorenni avrebbe anche allagato la casa e appiccato il fuoco a quattro sacchi dell’immondizia. Gli investigatori della squadra mobile, anche tramite l’analisi dei dispositivi elettronici dei 17enni, hanno ottenuto i riscontri alle dichiarazioni della vittima delle sevizie. Gli indagati sono stati trasferiti in cinque diverse comunità minorili in Sicilia.

