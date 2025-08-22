 Siracusa, smantellata piazza di spaccio in via Bainsizza: tre arresti
Siracusa, smantellata piazza di spaccio in via Bainsizza: tre arresti

Sono due donne siracusane e un 40enne originario del Marocco
CARABINIERI
di
1 min di lettura

SIRACUSA – I carabinieri della compagnia di Siracusa hanno smantellato una piazza di spaccio di droga in via Bainsizza e arrestato due donne siracusane di 44 e 41 anni e un 40enne, originario del Marocco e residente ad Avola, per detenzione di sostanze stupefacenti.

I tre sono stati sorpresi in un appartamento di via Bainsizza, nel quartiere della Borgata, a Siracusa, con 39 dosi di crack, denaro contante e materiale vario per il confezionamento delle dosi e lo spaccio.

L’intervento è scattato dopo che i militari del Nucleo radiomobile, osservando la zona per alcuni giorni, avevano notato un intenso via vai di persone intorno allo stabile, soprattutto nelle ore serali e notturne.

Tags: ·

