Siracusa, studente in Erasmus accoltellato: aggressione vicino al pub

E' intervenuta la polizia

Un giovane studente universitario in Erasmus a Siracusa è stato ferito a coltellate nei pressi di un pub, in via Perasso. E’ accaduto sabato sera, probabilmente in seguito ad una lite poi sfociata con il ferimento.

Le indagini

Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato, che ha avviato le indagini del caso con il supporto dei rilievi della scientifica. Lo studente è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Umberto I.

Avrebbe riportato ferite lievi.