Calcio, Serie D: Walter Zenga al Siracusa, l’annuncio del club

Esordirà per la sfida al De Simone contro il Sant'Agata

SIRACUSA – L’annuncio del club aretuseo arriva tramite il proprio profilo Facebook. E non è una notizia come tutte le altre: “Il Siracusa Calcio è lieta di annunciare l’ingresso in società di Walter Zenga“. La squadra del presidente Alessandro Ricci milita nel girone I di Serie D.

“Leggenda del calcio italiano e mondiale, già allenatore in Serie A, Walter Zenga entrerà nei quadri dirigenziali con il ruolo di Club Manager & Brand Ambassador – si legge nel post dei siracusani -. Oltre ad affiancare il management attuale nella gestione del club, l’ex portiere della Nazionale si occuperà di promuovere il marchio del Siracusa Calcio in Italia e all’estero”.

Zenga esordirà da dirigente azzurro allo stadio Nicola De Simone in occasione di Siracusa-Città di Sant’Agata. La gara è in programma domenica 29 settembre alle ore 15.00. Inoltre, l’ex portiere verrà presentato prossimamente in conferenza stampa, fa sapere il Siracusa.