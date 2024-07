Sistemi delle compagnie in tilt, aeroporti: una giornata “difficile”

Il punto della situazione in Sicilia

PALERMO – Cancellazioni, ritardi e soprattutto, più in generale, disservizi ai danni dei viaggiatori. Ha investito anche la Sicilia il guasto informatico globale che ha colpito molte compagnie aeree. Ad annullare o rinviare i voli non sono gli aeroporti, ma le compagnie stesse.

Qui Palermo

A Palermo la situazione all’ora di pranzo era grossomodo sotto controllo: si registravano tre cancellazioni di voli e ritardi contenuti per il resto. Dall’aeroporto internazionale ‘Falcone Borsellino’ fanno sapere che i sistemi della società di gestione dello scalo, la Gesap, non hanno alcun problema.

Il check-in “alternativo”

Al momento, le società che si occupano dei servizi a terra nello scalo stanno effettuando il check-in con diversa procedura. Gesap raccomanda l’arrivo in aeroporto con largo anticipo rispetto all’orario di partenza. Analoga la situazione all’aeroporto internazionale Vincenzo Bellini di Catania.

Qui Catania

La Sac, la società di gestione di Fontanarossa e Comiso, intanto, ha comunicato che si potrebbero verificare disagi. “Ma dipende dalle compagnie aeree – spiegano dallo scalo –, per ogni singolo volo il consiglio è di controllare sul sito. Invitiamo a rivolgersi alla propria compagnia aerea e consigliamo di calcolare un tempo più lungo per l’accettazione”.

Qui Trapani

Da Trapani il direttore di Airgest Michele Bufo rende noto che pure lì si sono registrati i problemi “avuti dai sistemi informatici di Ryanair”. Problemi “cui abbiamo sopperito – spiega – finora egregiamente, con procedure alternative”.

Nessun problema per la sicurezza

Il sito della Sac attualmente dà atto di qualche annullamento, ma nonostante questo la situazione dovrebbe essere sotto controllo. Non si segnalano invece problemi di sicurezza. L’Enav, l’ente nazionale per l’aviazione civile, comunica che “tutti i sistemi di sorveglianza, controllo e gestione del traffico aereo non hanno subito alcun impatto e sono pienamente operativi”.

Ad ogni modo i tecnici della società che gestisce il traffico aereo civile in Italia, “stanno comunque monitorando costantemente la situazione”. “Tutti gli operatori di Enav, dalle torri di controllo e dai centri radar, sono al lavoro per garantire il massimo supporto al sistema al fine di ridurre ritardi e cancellazioni”.