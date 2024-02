Sky Italia assume, diverse posizioni aperte: requisiti e domanda

Opportunità di carriera per più settori

Sky Italia assume. L’azienda si distingue nel panorama dell’entertainment e della tecnologia, rappresentando una scelta privilegiata per chi è alla ricerca di significative opportunità professionali. Parte integrante del gruppo Sky Europeo, leader con oltre 23 milioni di abbonati, si colloca sotto l’egida di Comcast NBCUniversal. Dal 2003, anno della sua fondazione, Sky Italia ha rivoluzionato l’accesso ai contenuti d’intrattenimento, offrendo una varietà di servizi che spaziano dalla pay TV satellitare e digitale terrestre a soluzioni innovative come Sky Wifi e Sky Q, mirate a migliorare l’esperienza di visione dei suoi utenti.

Sky Italia assume: ecco le opportunità di carriera

Con un forte impegno verso la produzione di serie TV italiane di successo e progetti a sostegno della responsabilità sociale e ambientale, Sky Italia si posiziona come un’azienda all’avanguardia anche nel sociale. Le opportunità di carriera all’interno di Sky Italia non si limitano ai ruoli tradizionalmente associati al suo core business, ma si estendono a vari settori quali marketing, risorse umane, finanza, tecnologia e innovazione, legal e compliance, e sicurezza informatica. L’azienda è fermamente impegnata nella promozione della crescita professionale dei suoi dipendenti, offrendo formazione continua e supportando lo sviluppo delle competenze individuali.

Sky Italia si distingue anche per il suo impegno verso la diversità e l’inclusione, creando un ambiente lavorativo che valorizza le differenze individuali e promuove l’equità. L’azienda sostiene la flessibilità lavorativa, offrendo opzioni di lavoro ibride per adattarsi alle esigenze dei suoi dipendenti e mantenere un equilibrio tra vita professionale e personale.

Posizioni aperte

Per coloro che aspirano a un’esperienza internazionale, Sky Italia, grazie alla sua appartenenza al gruppo Sky, leader in Europa, offre opportunità di lavoro oltre i confini nazionali, in sinergia con i team di Comcast NBCUniversal. L’azienda partecipa attivamente a fiere del lavoro e eventi di recruiting per attrarre talenti e discutere le numerose opportunità di carriera disponibili.

Le posizioni aperte attualmente in Sky Italia: sono: Lead Data Architect, Commercial Partnership, Financial Controller, Customer Insights Analyst, Business Functional Analyst, Procurement Senior Manager, Compliance and Risk Manager, e molti altri in diversi settori dell’azienda. Basta una candidatura per la tipologia di lavoro al quale si è interessati

Lavorare in Sky Italia: come candidarsi

I candidati interessati a entrare a far parte di Sky Italia possono esplorare le posizioni aperte tramite la pagina LinkedIn dell’azienda, dove è possibile trovare dettagli sulle modalità di lavoro e altre informazioni rilevanti. Sky Italia accoglie sia neolaureati alla ricerca di una prima significativa esperienza professionale sia professionisti esperti in cerca di nuove sfide, sottolineando il suo impegno nell’accompagnare i talenti nel loro percorso di crescita professionale.



