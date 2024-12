Le accuse sono resistenza e lesioni e pubblico ufficiale

CATANIA – Un 18enne è stato arrestato dopo aver investito un poliziotto che lo aveva intercettato alla guida dello scooter senza casco. E’ accusato di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Il poliziotto se l’è cavata, fortunatamente, con alcuni punti alla gamba.

Gli agenti lo aveva notato mentre, assieme a un amico, stava facendo lo slalom tra le auto in coda. Erano le 23. Il tutto sarebbe avvenuto proprio davanti alla Questura. Gli agenti gli hanno intimato l’alt e lui, anziché fermarsi, ha continuato.

Il tentativo di fuga

Con un atteggiamento di sfida, secondo gli agenti, avrebbe ripetutamente accelerato, cercando di aprirsi un varco per poter fuggire. Davanti all’irremovibile posizione degli agenti, ha proseguito nella sua condotta sprezzante fino a investire il capo pattuglia che, nonostante le ferite, ha rincorso il mezzo per qualche metro riuscendo a raggiungerlo e aggrapparsi.

Questo finchè il 18enne ha perso il controllo del mezzo ed è finito a terra assieme al passeggero, senza riportare lesioni. I due sono stati portati negli uffici di polizia per ulteriori accertamenti. In particolare, il conducente dello scooter è stato arrestato e segnalato alla Prefettura come assuntore di droga, perchè in possesso di marijuana.

Il passeggero

Gli agenti gli hanno infine contestato tutte le infrazioni che ha commesso, sottoposto a fermo amministrativo lo scooter e ritirato la patente per 15 giorni. Il passeggero, ancora minorenne, è stato affidato ai genitori, convocati in Questura dopo la contestazione prevista per non aver indossato il casco.