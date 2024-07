Slitta l’esame della manovrina, tutto rinviato di una settimana

Emendamenti in commissione Bilancio entro venerdì

PALERMO – Slitta all’Ars l’esame della “manovrina economica”, che si prevedeva inizialmente fare approvare dalla commissione Bilancio entro giovedì per poter incardinare il testo in aula già questa settimana, in modo da approvarlo a Sala d’Ercole entro il 24.

I tempi della manovrina

Ma la conferenza dei capigruppo che si è riunita oggi ha stabilito di rinviare tutto di una settimana. Dunque, nuovo termine per gli emendamenti in commissione Bilancio il 19. La commissione dovrebbe poi esitare il testo la prossima settimana: la discussione dell’articolato in aula è prevista dal 29 luglio, per poter arrivare all’approvazione entro il 31.