Soccorsi 175 migranti nel Mediterraneo: trasferiti a Lampedusa

In due diverse operazioni

PALERMO – La nave Nadir della ong Resqship ha soccorso oggi 175 persone nel Mediterraneo centrale, in due diverse operazioni di salvataggio, con l’aiuto della nave mercantile IVY 1. Nel primo soccorso sono state tratte in salvo 75 persone, che viaggiavano a bordo di una barca di legno sovraffollata, tra queste vi erano 6 donne e una bambina.

Il secondo soccorso

Il secondo soccorso, invece, ha riguardato altri 100 migranti, tutti maschi, che si trovavano anche loro nella stessa area in una barca. In entrambi i casi le imbarcazioni erano partite dalla Libia, tre giorni prima del soccorso. La nave Nadir, viste le condizioni meteo avverse, con onde alte diversi metri, ha chiesto aiuto nelle operazioni di salvataggio alla nave mercantile IVY 1.

“Che si trovava nelle nostre vicinanze, già al momento della prima segnalazione di salvataggio – spiega la ong Resqship – la nave ha quindi risposto al nostro allarme offrendo alle persone in difficoltà riparo dal vento e dalle onde, alte due metri, nell’attesa dell’arrivo del nostro equipaggio”. La guardia costiera ha poi raggiunto il mercantile e ha fatto sbarcare le 175 persone a Lampedusa.