Social, Trump riammesso a Facebook e Instagram

Le elezioni alla base della decisione

Meta reintegra Donald Trump. Dopo due anni di sospensione gli account Facebook e Instagram dell’ex presidente torneranno operativi fra qualche settimana. “In via generale non vogliamo intralciare il dibattito sulle nostre piattaforme, soprattutto in un contesto di elezioni democratiche. Il pubblico deve essere in grado di ascoltare quello che i politici hanno da dire – il bello, il brutto e il cattivo – in modo da poter effettuare scelte informate ai seggi”, afferma Nick Clegg, il presidente dei global affairs di Meta. Il divieto “è una cosa che non sarebbe mai dovuta accadere a un presidente in carica”, tuona Trump su Truth dopo l’annuncio.