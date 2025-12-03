Malore fatale, Sofia muore a 22 anni poco dopo il risveglio: “Non aveva patologie”

La giovane è riuscita a chiedere aiuto al padre, poi il buio

La comunità di Mestre-Carpenedo è a lutto per la scomparsa di Sofia Greguoldo, una 22enne morta in seguito a un improvviso malore.

La giovane, che aveva frequentato il liceo artistico Marco Polo di Venezia e studiava per diventare una interior designer, non risultava affetta da patologie pregresse secondo quanto dichiarato dai familiari. L’Ulss 3 ha disposto l’autopsia per accertare la causa del decesso.

La 22enne è morta durante il viaggio in ambulanza

Come riporta la stampa locale, la ricostruzione fornita dai parenti indica che il malessere, accompagnato da nausea e mal di stomaco, sarebbe comparso poco dopo il risveglio. Le condizioni, peggiorate in modo repentino, hanno indotto la ragazza a chiedere aiuto al padre che ha provveduto a chiamare il 118.

Giunti nell’abitazione, i soccorritori hanno effettuato le procedure di rianimazione e trasferito la giovane in ambulanza verso l’ospedale civile dell’Angelo. Il suo cuore, però, avrebbe cessato definitivamente di battere durante il trasporto.

I parenti hanno tenuto a precisare che Sofia Greguoldo non aveva mai manifestato problemi di salute rilevanti, fatta eccezione per qualche episodio occasionale di pressione bassa.

Morte Sofia Gregualdo, Mestre e Carpenedo sotto choc

La notizia della morte della 22enne ha sconvolto la comunità di Mestre-Carpenedo dove la giovane era conosciuta anche per le sue attività artistiche condivise attraverso i social network.

L’autopsia, già eseguita, viene considerata un passaggio necessario per escludere cause non immediatamente evidenti. Tra le ipotesi circolate nelle ultime ore figura anche quella di un’embolia. Al momento, però, non vi sono conferme ufficiali e si attendono gli esiti conclusivi degli accertamenti.

Il dolore dei familiari e del fidanzato

Concluse le procedure medico-legali, la salma è stata riconsegnata alla famiglia. I funerali si sono svolti nel pomeriggio di martedì 2 dicembre nella Chiesa parrocchiale Santa Maria Goretti, a Mestre. Dopo la cremazione, la 22enne sarà tumulata nel cimitero di Marghera.

Sofia Greguoldo lascia i genitori Fabio e Pamela, il fratello Francesco e il fidanzato Sebastiano al quale era legata da oltre quattro anni e con il quale stava progettando di andare a convivere.

TUTTE LE NOTIZIE DALL’ITALIA E DAL MONDO SU LIVESICILIA