Soleri: “Era importante tornare alla vittoria, ora otto finali”

“Il Modena non era l'avversario più facile da affrontare, sapevamo che con le nostre qualità l'avremmo potuta portare a casa“

PALERMO – “Siamo felici perché dopo alcune partite in cui meritavao qualcosa in piu era importante tornare alla vittoria. Adesso riposiamo, poi ci prepariamo a queste 8 finali che ci aspettano da qui alla fine“. A dichiaro è Edoardo Soleri dopo la gara vinta per 5-2 dal Palermo contro il Modena.

“Sono contento che il mio gol sia servito per indirizzare la partita sui giusti binari. Sono contento dell’intesa con Tutino che va bene ma anche con Vido e Matteo siamo in sintonia. Siamo tutti attaccanti complementari“.

“Sono contento per Luca (Vido, ndr) perché si allena sempre al massimo e aveva bisogno di sbloccarsi – ha continuato l’attaccante rosanero parlando del rigore trasformando dal compagno di reparto -. Da attaccante sono contento che abbia segnato perché se lo merita e per un attaccante è sempre importante il gol“.

L’attaccante rosanero ha anche parlato degli avversari che non erano certo dei già facili da affrontare: “Sapevamo che il Modena è una grande squadra. A fine primo tempo ci siamo parlati dicendo di stare tranquilli perché mettendo in campo le nostre qualità sapevamo che potevamo recuperare la partita“.