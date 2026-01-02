CATANIA – Tornerà sabato 3 gennaio “Giocattoli in Movimento”, la campagna promossa dal gruppo territoriale Catania Ovest del Movimento 5 Stelle. Il fine è far rivivere i giocattoli non più usati per trasformarli in doni destinati ai bambini meno fortunati.

L’appuntamento è fissato per le 10,30 di domani, al civico 286 di via Etnea. È prevista la presenza dei pentastellati Lidia Adorno deputata all’Assemblea regionale siciliana, Pietro Privitera consigliere del Terzo Municipio. E Simone Cambria rappresentante Gruppo Territoriale Catania Ovest e Giuseppe Fichera già consigliere comunale a Catania.

Come aderire all’iniziativa

“In un momento in cui il consumismo prenatalizio spinge a comprare sempre di più – ha osservato la deputata Lidia Adorno – “Giocattoli in Movimento” ci ricorda che per fare felici i bambini non serve sprecare. Basta dare nuova vita a ciò che già abbiamo. Dal 2009, l’iniziativa invita famiglie e cittadinanza a donare giocattoli e libri usati ma in buono stato. Questo per permettere ad altri bambini di scegliere un regalo nuovo, gratuitamente”.

Per aderire all’iniziativa solidale sarà sufficiente donare uno o più giocattoli o libri per bambini a uno dei gazebi allestiti in varie città italiane. Sino al prossimo 6 gennaio. Il donatore potrà scegliere un giocattolo da portare con sé.

Le condizioni minime richieste

E’ fondamentale che i giochi donati siano integri, puliti e perfettamente utilizzabili. I giocattoli raccolti verranno donati a reparti pediatrici, case di accoglienza per minori e strutture per l’infanzia. Il banchetto o la sede più vicina potranno essere individuati consultando la sezione “Evento” del portale del Movimento 5 Stelle.